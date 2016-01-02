Описание

В нашем интернет-магазине большой ассортимент электроплит, холодильников, посудомоечных и стиральных машин в хорошем состоянии. Только здесь вы найдете подходящую вам технику для любой кухни. Наши товары прошли тщательную диагностику с применением специального оборудования и необходимый ремонт.

В нашем магазине можно не только купить любую понравившуюся технику, но мы так же готовы утилизировать Вашу старую технику.

Наш магазин работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без обеда и перерывов по адресу:

Москва, Плеханова 8.

или можете позвонить нам по телефону: 8 (968) 734-33-52

Мы относимся к нашей работе ответственно и предоставляем нашим покупателям следующее:

Гарантию до 12 месяцев на всю технику;

Мы не бросаем наших покупателей после окончания гарантии и проводим обслуживание, поддержку клиентов;

Доставку;

После окончания диагностики или ремонта проводится глубокая дезинфекция техники;

У нас вы можете лично проверить товар на работоспособность.

В нашем интернет-магазине поддержанная бытовая техника по низким ценам с большим ассортиментом в котором проходит обновление товаров каждый день!

Ждем Вас в нашем магазине!