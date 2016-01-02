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Холодильник LG w224 б/у

Полный комплект.

Общие характеристики холодильника:

Габариты (ш/г/в) – 60x61x185 см;

двухкамерный;

морозилка снизу.

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Наличие: в магазине
Доставка завтра, 700р.
Самовывоз из магазина сегодня, бесплатно.

10,100.00руб.

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Описание

В нашем интернет-магазине большой ассортимент электроплит, холодильников, посудомоечных и стиральных машин в хорошем состоянии. Только здесь вы найдете подходящую вам технику для любой кухни. Наши товары прошли тщательную диагностику с применением специального оборудования и необходимый ремонт.

В нашем магазине можно не только купить любую понравившуюся технику, но мы так же готовы утилизировать Вашу старую технику.

Наш магазин работает ежедневно с 9:00 до 21:00 без обеда и перерывов по адресу:
Москва, Плеханова 8.

или можете позвонить нам по телефону: 8 (968) 734-33-52

Мы относимся к нашей работе ответственно и предоставляем нашим покупателям следующее:
Гарантию до 12 месяцев на всю технику;
Мы не бросаем наших покупателей после окончания гарантии и проводим обслуживание, поддержку клиентов;
Доставку;
После окончания диагностики или ремонта проводится глубокая дезинфекция техники;
У нас вы можете лично проверить товар на работоспособность.

В нашем интернет-магазине поддержанная бытовая техника по низким ценам с большим ассортиментом в котором проходит обновление товаров каждый день!

Ждем Вас в нашем магазине!

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